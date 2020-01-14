Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин — второй

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Панарин набрал 5 (2 + 3) очков в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Второй звездой дня был признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, дубль которого принёс его команде победу над «Каролина Харрикейнз».

Третьей звездой стал голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, оформивший шатаут в матче с «Калгари Флэймз», который завершился победой со счётом 2:0. В активе канадца 31 сейв.

Ранее сообщалось, что шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.

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