Вахаев намекнул, что чемпион ACA Гончаров будет убегать от него в клетке

Российский боец смешанных единоборств Мухумат Вахаев записал видео для чемпиона лиги Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе Евгения Гончарова в преддверии их поединка.

Претендент на пояс АСА в тяжёлом весе Мухумат Вахаев считает, что действующий обладатель титула будет стараться избегать его во время боя. Спортсмен записал соответствующее видео в Instagram.





Поединок Вахаева и Гончарова состоится 21 февраля в Краснодаре. За профессиональную карьеру Гончаров провёл 17 боёв, в которых одержал 15 побед и два раза проиграл. На счету Вахаева семь побед и одна ничья в 12 поединках.

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