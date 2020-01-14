Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, в настоящее время возглавляющий «Ростов», заявил, что вся деятельность столичного клуба контролируется собственником — Леонидом Федуном.
Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»
  • РИА Новости

«Федун в курсе всего, абсолютно всего. Он подписывает всё: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игрокам он лично визирует. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает, то глубоко заблуждается», — сказал Карпин в интервью Евгению Савину.

Также бывший наставник красно-белых считает, что собственнику клуба необходимо найти профессионального менеджера, который будет руководить организацией.

«Будет ли когда-нибудь в «Спартаке» порядок? Если Федун успокоится и найдёт правильного, хорошего руководителя, которому реально отдаст бразды правления. Даст определённый бюджет — и пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он сам назначил. Тогда будет порядок», — добавил Карпин.

Ранее Карпин рассказал о несостоявшемся трансфере Салаха в «Спартак».

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