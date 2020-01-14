Карпин рассказал о несостоявшемся трансфере Салаха в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака», ныне возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин рассказал о несостоявшихся трансферах известных игроков во время его работы в московском клубе.

«Салаху не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе. Топ-игроки, которые не поехали ко мне в «Спартак»? Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию», — рассказал Карпин в интервью YouTube-каналу«КраСава».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. В этот период Мохаммед Салах, ныне являющийся звездой английского «Ливерпуля», играл в швейцарском «Базеле». Бывший капитан «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшийся в 2018 году, в то время играл в «Кальяри».

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