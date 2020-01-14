Карпин рассказал о несостоявшемся трансфере Салаха в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака», ныне возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин рассказал о несостоявшихся трансферах известных игроков во время его работы в московском клубе.
Карпин рассказал о несостоявшемся трансфере Салаха в «Спартак»
  • РИА Новости

«Салаху не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе. Топ-игроки, которые не поехали ко мне в «Спартак»? Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию», — рассказал Карпин в интервью YouTube-каналу«КраСава».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. В этот период Мохаммед Салах, ныне являющийся звездой английского «Ливерпуля», играл в швейцарском «Базеле». Бывший капитан «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшийся в 2018 году, в то время играл в «Кальяри».

Ранее «Локомотив» подтвердил факт переговоров с «Кёльном» о продаже Хёведеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить