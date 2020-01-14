Исмаилов о бое с Емельяненко: все увидят убийство

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал видеоролик о его подготовке к поединку с Александром Емельяненко.
Исмаилов о бое с Емельяненко: все увидят убийство
  • globallookpress.com

Видео с тренировки Исмаилов опубликовал в своём Instagram, сопроводив его подписью: «Все, кто думают, что с большим весом я потеряю в скорости, хочу сказать вам — меня это не колышет. Поприветствуйте, пожалуйста, мои 100 кг, чувствую себя бомбово. Лучшее, что может сделать Емельяненко, это подойти к бою в своей лучшей форме! В ином случае все увидят убийство! А когда у меня появится возможность и время, которое использует рефери, чтобы подбежать ко мне и оттащить, я не нанесу этот добивающий прощальный удар... хотя в этот момент я за себя не ручаюсь».

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что президент ACA ожидает большого спроса на билеты на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым.

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