Представитель Смолова прокомментировала слухи о его возможной свадьбе с внучкой Ельцина
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«Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов жениться, — на этом всё. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — приводит слова Болотовой «Звезда».
Ранее СМИ сообщили, что Смолов состоит в отношениях с 17-летней внучкой Ельцина. Позднее в ряде изданий появилась информация о предстоящей свадьбе пары.