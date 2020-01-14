Представитель Смолова прокомментировала слухи о его возможной свадьбе с внучкой Ельцина

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PR-директор нападающего сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдора Смолова Елена Болотова прокомментировала слухи о возможной свадьбе его клиента с внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.
Представитель Смолова прокомментировала слухи о его возможной свадьбе с внучкой Ельцина
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов жениться, — на этом всё. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — приводит слова Болотовой «Звезда».

Ранее СМИ сообщили, что Смолов состоит в отношениях с 17-летней внучкой Ельцина. Позднее в ряде изданий появилась информация о предстоящей свадьбе пары.

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