Сын Йохана Кройфа возглавил сборную Эквадора по футболу
- © Michal Kamaryt/CTK
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Об этом сообщает пресс-служба Эквадорской федерации футбола (FEF).
Детали договора не разглашаются. Отмечается, что основной задачей 45-летнего специалиста будет выход сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Йорди Кройф начал свою тренерскую карьеру в 2009 году. В качестве главного тренера он работал в израильском «Маккаби» и китайском «Чунцин Лифань».
Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о смене главного тренера.