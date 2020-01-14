Сын Йохана Кройфа возглавил сборную Эквадора по футболу

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Голландский специалист Йорди Кройф, сын прославленного тренера Йохана Кройфа, возглавил сборную Эквадора по футболу.
Сын Йохана Кройфа возглавил сборную Эквадора по футболу
  • © Michal Kamaryt/CTK
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Эквадорской федерации футбола (FEF).

Детали договора не разглашаются. Отмечается, что основной задачей 45-летнего специалиста будет выход сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Йорди Кройф начал свою тренерскую карьеру в 2009 году. В качестве главного тренера он работал в израильском «Маккаби» и китайском «Чунцин Лифань».

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о смене главного тренера.

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