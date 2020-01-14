Макгрегор рассказал, сколько он заработает за бой с Серроне

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Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, сколько он заработает за поединок с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Макгрегор рассказал, сколько он заработает за бой с Серроне
  • Reuters

«У нас очень хорошая сделка. Я доволен. Рад видеть, как всё повернулось. Как я уже говорил, это что-то новое. Уверен, что меня ждёт отличная зарплата. Я оцениваю её в $80 млн», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение в титульном бою от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве.

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