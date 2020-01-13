Губерниев сравнил биатлониста Халили с молодёжной сборной по хоккею

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о дебюте Карима Халили в составе сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Германии.

«Для меня этот этап ознаменовался дебютом Халили. Я познакомился с его семьёй, которая приехала поддержать его в Оберхоф. Карим из того теста, что и наша молодёжная сборная по хоккею. Молодой, умный, не стесняющийся давать какие-то оценки. Настоящий спортсмен! Если ты занимаешься спортом, то должен стремиться не прозябать на Кубке IBU, а выступать на Кубке мира и выигрывать у Мартена Фуркада», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что экс-биатлонист Александр Тихонов назвал Губерниева идиотом.