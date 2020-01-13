Тренер призёра ОИ Чена: нельзя форсировать подготовку фигуристок

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Рафаэль Арутюнян, тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена, объяснил своё предложение поднять возрастной ценз при переходе из юниоров во взрослый спорт.
Тренер призёра ОИ Чена: нельзя форсировать подготовку фигуристок
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Этот вопрос я поднимал ещё пять лет назад, когда о нынешних победительницах женского Гран-при никто не знал. Даже специалистам не были известны имена Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алёны Косторной. Тогда все говорили о Юлии Липницкой, Елене Радионовой и Анне Погорилой, а у меня тренировалась Эшли Вагнер, которую в России сравнивали со сбитой лётчицей. Некоторые даже обвиняли меня исключительно в лоббировании интересов американской фигуристки. И тогда говорил, и сейчас готов повторить: нельзя форсировать подготовку фигуристок. Если они будут знать, что смогут зарабатывать деньги после 18 лет, то в 12 не будут гнаться за количеством сложных прыжков, постараются сохранить свой организм», — цитирует специалиста «Большой спорт».

Ранее фигуристка Станислава Константинова рассказала о своём кризисе.

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