Агент Шкурина: ради ЦСКА мой клиент готов играть в дубле или уйти в аренду

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Футбольный агент Валерий Исаев раскрыл обстоятельства перехода своего клиента Ильи Шкурина в московский ЦСКА.
Агент Шкурина: ради ЦСКА мой клиент готов играть в дубле или уйти в аренду
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«Когда возник вариант с ЦСКА, мы пообщались с Виктором Гончаренко. Затем он попросил номер телефона Ильи. Они поговорили. После этого я набрал Илью. Не знаю, что ему говорил Гончаренко, но Шкурин сказал, что хочет перейти в ЦСКА. Правда, потом с его стороны появились опасения, что он не будет играть. После этого с Ильей говорили и Гончаренко, и Роман Бабаев, и руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков. Они объяснили, что сейчас от него никто не ждет чудес. В ЦСКА видят потенциал Шкурина и готовы ждать. Плюс Гончаренко сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА. Кроме того спортивный директор клуба говорил мне о принципах их работы. Новичку команды дают сыграть шесть матчей, несмотря на возможные ошибки. Если на этом отрезке не получается дать нужное качества, то могут быть и дубли, и аренды», — приводит слова Исаева by.tribuna.com.

Ранее гендиректор ЦСКА Бабаев назвал переход Шкурина хорошим трансфером по соотношению цены и качества.

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