Бабаев о переходе Шкурина в ЦСКА: хороший трансфер по соотношению цены и качества

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход белорусского форварда Ильи Шкурина.

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА — не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии в 20 лет — уже неплохое достижение, но только время покажет, насколько молодой игрок сможет усилить армейцев.

«Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», — добавил Бабаев.

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ» и стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей. На его счету также шесть результативных передач.

Ранее агент Шкурина объяснил переход футболиста в ЦСКА сразу после трансфера в «Динамо-Брест».