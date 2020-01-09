Бабаев о переходе Шкурина в ЦСКА: хороший трансфер по соотношению цены и качества

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Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход белорусского форварда Ильи Шкурина.
Бабаев о переходе Шкурина в ЦСКА: хороший трансфер по соотношению цены и качества
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«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА — не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии в 20 лет — уже неплохое достижение, но только время покажет, насколько молодой игрок сможет усилить армейцев. 

«Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», — добавил Бабаев.

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ» и стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей. На его счету также шесть результативных передач.

Ранее агент Шкурина объяснил переход футболиста в ЦСКА сразу после трансфера в «Динамо-Брест».

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