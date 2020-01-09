Агент Шкурина объяснил переход футболиста в ЦСКА сразу после трансфера в «Динамо» Брест

Агент нападающего Ильи Шкурина Валерий Исаев объяснил, почему его клиент сначала стал игроком футбольного клуба «Динамо» Брест, а через несколько часов перешёл в московский ЦСКА.

«ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том клубе, в котором играли прошлый сезон. Но при этом с «Динамо» у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из достойного, солидного клуба, то никто препятствовать не будет», — цитирует Исаева Sport24.

Он отметил, что условия контракта с армейцами были достигнуты достаточно быстро и клубы обсудили трансфер форварда. По его словам, игрок отправится уже на первый сбор с ЦСКА.

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ» и стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей. На его счету также шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии.