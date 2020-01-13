Лучший бадминтонист мира получил тяжёлые травмы в ДТП в Малайзии

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Первый номер рейтинга бадминтонистов японец Кенто Момота получил перелом носа и скулы, а также рваную рану губы в результате ДТП в Малайзии.
Лучший бадминтонист мира получил тяжёлые травмы в ДТП в Малайзии
  • © Stringer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как заявил министр спорта Малайзии Сайед Саддик Сайед Абдул Рахман, Момота и ещё трое пострадавших были доставлены в госпиталь, где проходят лечение. Водитель перевозившего их автомобиля при этом погиб.

«По словам врачей, все четверо находятся в стабильном состоянии и идут на поправку. Мы внимательно следим за ними», — заявил функционер, слова которого приводит The Straits Times.

Столкновение транспортных средств произошло на автобане через несколько часов после того, как Момота одержал свою первую победу в сезоне на малайзийском турнире серии Masters. Пассажиры направлялись в аэропорт Куала-Лумпура. Перевозившая их машина врезалась в большой грузовик.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино был избран членом МОК.

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