Лучший бадминтонист мира получил тяжёлые травмы в ДТП в Малайзии
- © Stringer/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как заявил министр спорта Малайзии Сайед Саддик Сайед Абдул Рахман, Момота и ещё трое пострадавших были доставлены в госпиталь, где проходят лечение. Водитель перевозившего их автомобиля при этом погиб.
«По словам врачей, все четверо находятся в стабильном состоянии и идут на поправку. Мы внимательно следим за ними», — заявил функционер, слова которого приводит The Straits Times.
Столкновение транспортных средств произошло на автобане через несколько часов после того, как Момота одержал свою первую победу в сезоне на малайзийском турнире серии Masters. Пассажиры направлялись в аэропорт Куала-Лумпура. Перевозившая их машина врезалась в большой грузовик.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино был избран членом МОК.