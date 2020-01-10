Инфантино избран членом МОК
- Reuters
Кроме него, членами МОК стали президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Таким образом, общее количество членов МОК выросло до 101 человека.
«Поздравляем трёх наших новых коллег с избранием. Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — приводит слова главы МОК Томаса Баха официальный сайт комитета.
Ранее сообщалось, что призёра ОИ-2012 отстранили от стартов за нарушение антидопинговых правил.