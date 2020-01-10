Инфантино избран членом МОК

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) на 135-й сессии этой организации в Лозанне.
Инфантино избран членом МОК
  • Reuters

Кроме него, членами МОК стали президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Таким образом, общее количество членов МОК выросло до 101 человека.

«Поздравляем трёх наших новых коллег с избранием. Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — приводит слова главы МОК Томаса Баха официальный сайт комитета.

Ранее сообщалось, что призёра ОИ-2012 отстранили от стартов за нарушение антидопинговых правил.

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