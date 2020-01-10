Призёра ОИ-2012 отстранили от стартов за нарушение антидопинговых правил

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Призёр Олимпиады-2012 в марафоне Уилсон Кипсанг Кипротич из Кении временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Призёра ОИ-2012 отстранили от стартов за нарушение антидопинговых правил
  • © Sho Tamura/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Twitter независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), 37-летний спортсмен своевременно не проинформировал соответствующую инстанцию о своём местонахождении, чем нарушил регламент. Кипротич также подозревается в махинациях или попытке махинаций с допинг-пробой.

Кениец является победителем Лондонского (2012, 2014), Берлинского (2013), Нью-Йоркского (2014) и Токийского (2017) марафонов.

Ранее сообщалось, что исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ.

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