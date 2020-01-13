Хоккеист Капризов о своей результативности в январе: наверное, отдохнул нормально

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов высказался об улучшении своей результативности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в январе.

«Дай бог, чтоб так и дальше было. Но главное, чтобы мы выигрывали почаще. А почему у меня результативность в январе подскочила? Наверное, отдохнул нормально! Желание на Новый год? Загадал, но точно не про шайбы. Какое? Пусть лучше при мне останется, а то не сбудется», — цитирует Капризова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Капризов провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 22 шайбы и отметился 20 результативными передачами. Таким образом, на счету форварда 42 очка.

Ранее «Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ.