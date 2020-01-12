«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На старте первого периода за ЦСКА забили Кирилл Капризов и Александр Попов. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сравнял счёт благодаря шайбам Найджела Доуса и Степана Хрипунова.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу екатеринбургской команде принёс бросок Дэна Секстона.
Ранее сообщалось, что «Сочи» по буллитам победил «Трактор» в матче КХЛ.