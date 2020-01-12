«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На старте первого периода за ЦСКА забили Кирилл Капризов и Александр Попов. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сравнял счёт благодаря шайбам Найджела Доуса и Степана Хрипунова.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу екатеринбургской команде принёс бросок Дэна Секстона.

Ранее сообщалось, что «Сочи» по буллитам победил «Трактор» в матче КХЛ.