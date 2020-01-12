«Сочи» по буллитам победил «Трактор» в матче КХЛ

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«Сочи» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сочи» по буллитам победил «Трактор» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Трактор» дубль оформил Томаш Гика. «Сочи» ответил голами Никиты Точицкого и Никиты Выглазова.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу «Сочи» принёс бросок Точицкого.

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» на своём льду в овертайме взял верх над ярославским «Локомотивом» со счётом 4:3, а уфимский «Салават Юлаев» дома всухую разгромил рижское «Динамо» — 5:0.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ.

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