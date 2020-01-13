Мужская сборная России по волейболу сыграет в группе с Бразилией и США на ОИ-2020

Стали известны соперники мужской сборной России по волейболу по групповому этапу на Олимпиаде 2020 года в Токио.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сборной России, россияне сыграют в группе B с Бразилией, США, Аргентиной, Францией и Тунисом. В группе A выступят Япония, Польша, Италия, Канада, Иран и Венесуэла. Сборная России завоёвывала золото Игр в 2012 году. Действующим олимпийским чемпионом является команда Бразилии. Ранее сообщалось, что Калининград надеется принять ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA.