Калининград надеется принять ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA

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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко выразила надежду, что у Калининграда получится принять чемпионат мира по волейболу 2022 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Калининград надеется принять ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы рассчитываем, что в Калининграде пройдут крупные международные старты. И самым, наверное, крупным является чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Мы очень верим, что всё-таки эти соревнования будут именно в России, именно у нас в области», — цитирует Ищенко ТАСС. 

Она также отметила, что решение принято не до конца и у РУСАДА есть ещё 21 день для подачи апелляции в CAS.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в Госдуме оценили решение WADA в отношении России.

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