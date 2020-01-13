Биатлонистка Юрлова-Перхт выступит на этапе КМ в Рупольдинге
- © Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber
- globallookpress.com
«Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге. Так что если ничего больше не произойдёт, то мы произведём обратную замену», — цитирует Драчёва ТАСС.
Он также отметил, что остальной состав останется без изменений.
Напомним, что из-за болезни Юрлова-Перхт пропустила этап в Оберхофе, вместо неё выступала Анастасия Поршнева.
Ранее биатлонистка Лариса Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте в Оберхофе.