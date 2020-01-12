Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте в Оберхофе
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«Друзья, болельщики, тренеры, сервис-бригада, специалисты и все, кто в плохом настроении! Сегодняшний результат оправданию никакому не подлежит! Полностью согласна, что это полный провал, что так бегать и стрелять нельзя!» — написала Куклина в Instagram.
Она признала, что полностью сама виновата в своей неудаче, и добавила, что постарается сделать правильные выводы.
Куклина допустила в масс-старте 11 промахов и заняла последнее, 30-е место.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что ожидал большего от выступления россиянок в Оберхофе.