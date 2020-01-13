Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
  • Reuters

«Я думаю, что в настоящий момент к этому не готово ни общество, ни эти люди. Со всех сторон будет спокойнее, если обойдётся без официальных публикаций. Причём речь идёт не только о российском футболе», — приводит слова специалиста «Медуза».

Он также отметил, что Нидерланды отличаются своей толерантностью, но даже там он не знает случаев каминг-аутов в футболе, поэтому он бы не стал выделять Россию на фоне остальных стран. Кроме того, он сказал, что ему сложно рассуждать на данную тему, так как в его окружении нет знакомых нетрадиционной сексуальной ориентации.

«У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе», — добавил Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России. В настоящее время казанский клуб занимает 13-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне стыковых матчей. До этого Слуцкий тренировал голландский «Витесс», английский «Халл Сити», сборную России, московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов».

Ранее Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе.

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