Слуцкий считает Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в российском футболе.

«Думаю, самый влиятельный человек в стране — он и самый влиятельный человек в российском футболе. Владимир Путин — самый влиятельный человек в российском футболе? Думаю, да», — цитирует специалиста «Медуза».

По его мнению, слова главы государства о необходимости воспитания своих спортсменов являются сигналом для всех видов деятельности, включая введение лимита на легионеров.

«Он человек, который при желании может повлиять на все процессы», — добавил Слуцкий.

Слуцкий возглавил казанский клуб во время зимней паузы в чемпионате России. В настоящее время «Рубин» занимает 13-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне стыковых матчей. До этого Слуцкий тренировал голландский «Витесс», английский «Халл Сити», сборную России, московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов».

Ранее Слуцкий рассказал о введении системы штрафов в «Рубине».