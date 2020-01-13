Слуцкий рассказал о введении системы штрафов в «Рубине»
«Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать немного богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это делается потому, что, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать ему мораль, что так делать нельзя, неправильно. Все штрафы, которые будут собираться, пойдут на общекомандные нужды — тим-активити, что-то ещё. Все деньги останутся внутри команды», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».
Слуцкий возглавил казанский клуб во время зимней паузы в чемпионате России. В настоящее время «Рубин» занимает 13-е место в Российской премьер-лиге, находясь в зоне стыковых матчей.
Ранее «Рубин» опубликовал видео первой встречи Слуцкого с футболистами команды.