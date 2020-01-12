«Рубин» опубликовал видео первой встречи Слуцкого с футболистами команды

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Казанский футбольный клуб «Рубин» выложил видео первой встречи нового главного тренера Леонида Слуцкого с игроками команды.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале клуба из столицы Татарстана. 

Слуцкий 19 декабря подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее сообщалось, что «Рубин» отказался от приобретения форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева и поборется за форварда «Млада-Болеслава» Николая Комличенко.

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