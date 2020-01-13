КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков минувшей недели.

Как сообщает официальный сайт лиги, лучшим голкипером признан Юлиус Гудачек из «Спартака», который помог своей команде победить в двух матчах из трёх, отразив 97,74% бросков.

Лучшим защитником стал Сами Леписто из «Йокерита», который набрал пять очков и продемонстрировал наивысший общий коэффициент полезности — «+6».

Лучшим нападающим признан его одноклубник Никлас Йенсен. Он набрал восемь очков. Форвард отличался результативностью в каждой игре на неделе. При этом против рижского «Динамо» он оформил хет-трик, а в матче со «Спартаком» отметился дублем.

Ранее СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ.