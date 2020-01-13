КХЛ назвала лучших игроков недели

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков минувшей недели.
КХЛ назвала лучших игроков недели
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт лиги, лучшим голкипером признан Юлиус Гудачек из «Спартака», который помог своей команде победить в двух матчах из трёх, отразив 97,74% бросков.

Лучшим защитником стал Сами Леписто из «Йокерита», который набрал пять очков и продемонстрировал наивысший общий коэффициент полезности — «+6».

Лучшим нападающим признан его одноклубник Никлас Йенсен. Он набрал восемь очков. Форвард отличался результативностью в каждой игре на неделе. При этом против рижского «Динамо» он оформил хет-трик, а в матче со «Спартаком» отметился дублем.

Ранее СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ.

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