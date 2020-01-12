СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

«Динамо» забило первым. На старте первого периода отличился Максим Афиногенов.

СКА перевёл игру в овертайм благодаря голу Игоря Ожиганова в середине третьей двадцатиминутки. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Артём Зуб.

В параллельных матчах «Витязь» на выезде взял верх над «Нефтехимиком» (3:2), а «Спартак» в Минске крупно обыграл местное «Динамо» (5:1).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ.