Неймар: я бы хотел помочь сборной Бразилии на Кубке Америки и ОИ

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Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар заявил о желании помочь своей команде летом на Кубке Америки и Олимпиаде.
Неймар: я бы хотел помочь сборной Бразилии на Кубке Америки и ОИ
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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«Конечно, я бы хотел принять участие в обоих турнирах, но знаю, что сделать это будет тяжело. В 2016 году я тоже хотел сыграть и на Олимпиаде, и на Кубке Америки, но «Барселона» тогда оказалась против. Поэтому мне придётся обсуждать этот момент с клубом, но я бы хотел помочь сборной Бразилии», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Кубок Америки — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а Олимпийские игры в Токио — с 22 июля по 8 августа.

Ранее Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако».

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