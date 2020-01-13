Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью своей команды с лидером текущего чемпионата Франции ПСЖ.
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, матч понравился болельщикам. Много моментов, хорошие скорости. Мы могли выиграть, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья — это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более мы играли против лидера чемпионата в гостях. Конечно, у них есть индивидуально очень сильные игроки, все их прекрасно знают. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку, навязывать свою игру. В целом эту игру нам можно занести в актив», — цитирует Головина «Чемпионат».

«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. 

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.

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