Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью своей команды с лидером текущего чемпионата Франции ПСЖ.

«Думаю, матч понравился болельщикам. Много моментов, хорошие скорости. Мы могли выиграть, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья — это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более мы играли против лидера чемпионата в гостях. Конечно, у них есть индивидуально очень сильные игроки, все их прекрасно знают. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку, навязывать свою игру. В целом эту игру нам можно занести в актив», — цитирует Головина «Чемпионат».

«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.