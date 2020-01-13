«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1
Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:3.
В составе хозяев дубль оформил Неймар, отличившись на третьей минуте и реализовав пенальти на 42-й, а также мяч в свой ворота забил игрок монегасков Фоде Балло-Туре. Гости же ответили голами Желсона Мартинша (7), Виссама Бен-Йеддера (13) и Ислама Слимани (70).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.
ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции с 46 очками. «Монако» (29) находится на восьмом месте.
Ранее «Монако» с Головиным в составе победил в первом матче под руководством Морено.