«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1

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«Монако» и ПСЖ не выявили победителя в матче 20-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев дубль оформил Неймар, отличившись на третьей минуте и реализовав пенальти на 42-й, а также мяч в свой ворота забил игрок монегасков Фоде Балло-Туре. Гости же ответили голами Желсона Мартинша (7), Виссама Бен-Йеддера (13) и Ислама Слимани (70).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции с 46 очками. «Монако» (29) находится на восьмом месте.

Ранее «Монако» с Головиным в составе победил в первом матче под руководством Морено.

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