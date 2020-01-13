Симеоне поддержал футболиста «Реала», удалённого в матче за Суперкубок Испании с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил действия уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, получившего красную карточку в дополнительное время матча за Суперкубок Испании, который выиграл королевский клуб (0:0, 4:1 — пен.).

На 115-й минуте матча Вальверде сбил выбегающего один на один с вратарём Альваро Морату, за что был удалён с поля. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказался «Реал». Уругваец был назван лучшим игроком встречи.

«Думаю, имеет смысл, что награда игроку матча досталась Вальверде, ведь он своим действием выиграл матч. Это был важнейший игровой эпизод встречи. Если бы момент продолжился, то, вероятно, был бы гол. Я сказал ему не беспокоиться по этому поводу, он сделал то, что должен был сделать. Посмотрим, на сколько матчей теперь его дисквалифицируют», — приводит слова Симеоне Goal.

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