Перес оценил работу Зидана после завоевания «Реалом» Суперкубка Испании

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лестно отозвался о работе главного тренера команды Зинедина Зидана после победы в финале Суперкубка Испании над мадридским «Атлетико» (0:0, 4:1 — пен.).
Перес оценил работу Зидана после завоевания «Реалом» Суперкубка Испании
  • Reuters

«Мы играли без отличных игроков: Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема. Зидану удалось собрать команду и взять этот трофей. Я думаю, мы находимся на правильном пути, чтобы вернуться после небольшого спада. У Зидана тёплые отношения с Мадридом. Он решил отдохнуть и теперь вернулся с новой энергией. Зидан — это благословение с небес», — приводит слова Переса Marca

Зидан выиграл первый трофей после возвращения в «Реал» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» по пенальти победил «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании.

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