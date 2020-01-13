Яшин считает, что Свечникову удастся повторить путь Овечкина в НХЛ

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Бывший форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин поделился мнением о потенциале нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрее Свечникове.
Яшин считает, что Свечникову удастся повторить путь Овечкина в НХЛ
  • Reuters

«Он ещё молодой парень, но уже стал лидером «Каролины». Думаю, этот форвард способен повторить путь Овечкина в НХЛ и много лет демонстрировать классный хоккей. Не хочется его перехвалить, но Андрей — суперталант. Уже набрал 40 очков за половину сезона. С 1995 года среди хоккеистов до 20 лет больше было только у Кросби и Макдэвида. Уже в прошлом сезоне было понятно, что он пришёл в лигу всерьёз и надолго», — приводят слова Яшина «Известия».

В текущем сезоне Свечников провёл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 42 очка (18 + 24).

Ранее Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ.

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