Яшин считает, что Свечникову удастся повторить путь Овечкина в НХЛ

Бывший форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин поделился мнением о потенциале нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрее Свечникове.

«Он ещё молодой парень, но уже стал лидером «Каролины». Думаю, этот форвард способен повторить путь Овечкина в НХЛ и много лет демонстрировать классный хоккей. Не хочется его перехвалить, но Андрей — суперталант. Уже набрал 40 очков за половину сезона. С 1995 года среди хоккеистов до 20 лет больше было только у Кросби и Макдэвида. Уже в прошлом сезоне было понятно, что он пришёл в лигу всерьёз и надолго», — приводят слова Яшина «Известия».

В текущем сезоне Свечников провёл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 42 очка (18 + 24).

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