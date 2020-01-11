Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что у него получилось бы руководить игроками на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

«Надеюсь, меня не поставят в конкурсы на скорость, я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет. Я бы на тренерском мостике постоял. Указывать звёздам? Легко. Позвонил бы Знарку, он бы мне объяснил всё. Моё отношение к Матчу всех звёзд все знают, я не буду ничего такого говорить. Вообще, сейчас не до него, матчи через день», — цитирует Панарина «Чемпионат».

Российский форвард был выбран на Матч звёзд НХЛ впервые в карьере.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Аризону» в НХЛ, Свечников отдал голевой пас.

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