«Каролина» обыграла «Аризону» в НХЛ, Свечников отдал голевой пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Аризона Койотс».

Встреча, проходившая на «Пи-эн-Си-Арене» в Роли, завершилась победой «Каролины» со счётом 3:0.

Результативные броски в матче на счету Уоррена Фёгеле, Лукаса Валльмарка и Мартина Нечаса.

Форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник гостей Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.