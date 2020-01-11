«Каролина» обыграла «Аризону» в НХЛ, Свечников отдал голевой пас
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Встреча, проходившая на «Пи-эн-Си-Арене» в Роли, завершилась победой «Каролины» со счётом 3:0.
Результативные броски в матче на счету Уоррена Фёгеле, Лукаса Валльмарка и Мартина Нечаса.
Форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник гостей Илья Любушкин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.