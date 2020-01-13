«Нью-Джерси» победил «Тампу» в НХЛ, Гусев отметился результативным пасом

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Матч, проходивший в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке, завершился победой «Нью-Джерси» со счётом 3:1.

В составе «Дэвилз» результативными бросками отметились Энди Грин, Трэвис Зэйджак и Майлз Вуд. Единственная шайба «Тампы» на счету Тайлера Джонсона.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей. Нападающие «Тампы» Никита Кучеров, Александр Волков и защитник команды Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.

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