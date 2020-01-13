Боксёр Уайлдер заявил, что намерен покончить с Фьюри 22 февраля
«22 февраля я покончу с Фьюри. Я вам обещаю», — цитирует Уайлдера BoxingnEWS24.
По его словам, он находится в великолепной физической форме.
«У Фьюри уже большие проблемы. У подобных ему нет рецепта победы над такими, как я», — заключил Уайлдер.
Первый поединок между этими боксёрами, который прошёл в декабре 2018 года, завершился вничью. Фьюри выигрывал по очкам, но дважды оказался в нокдауне.
Следующий их бой состоится в Лас-Вегасе.
Ранее была утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера.