Боксёр Уайлдер заявил, что намерен покончить с Фьюри 22 февраля

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«22 февраля я покончу с Фьюри. Я вам обещаю», — цитирует Уайлдера BoxingnEWS24

По его словам, он находится в великолепной физической форме.

«У Фьюри уже большие проблемы. У подобных ему нет рецепта победы над такими, как я», — заключил Уайлдер.

Первый поединок между этими боксёрами, который прошёл в декабре 2018 года, завершился вничью. Фьюри выигрывал по очкам, но дважды оказался в нокдауне.

Следующий их бой состоится в Лас-Вегасе.

Ранее была утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить