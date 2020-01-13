Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Ромой» в Серии А

Туринский «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Действующие чемпионы Италии вышли вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Мериха Демирала, а через семь минут Криштиану Роналду увеличил преимущество «бьянконери», отличившись с пенальти.

В составе хозяев единственный мяч забил Диего Перотти, который также забил с 11-метрового удара.

«Ювентус» одержал четвёртую победу подряд и возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 48 очков. «Рома» с 35 очками находится на пятом месте.

Ранее «Фиорентина» впервые за восемь матчей победила в Серии А, обыграв СПАЛ.