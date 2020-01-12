«Фиорентина» впервые за восемь матчей победила в Серии А, обыграв СПАЛ

Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над феррарским клубом СПАЛ в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первую за восемь игр победу «Фиорентине» принёс гол Хермана Пессельи, забившего на 82-й минуте с передачи Эрика Пульгара.

Таким образом, «Фиорентина» поднялась на 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. СПАЛ с 12 очками — 20-й.

В других матчах игрового дня «Удинезе» крупно обыграл «Сассуоло» (3:0), «Сампдория» разгромила «Брешию» (5:1), а «Торино» взял верх над «Болоньей» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в 19-м туре Серии А.