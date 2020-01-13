Олейник рассказал о несостоявшемся поединке с украинским бойцом в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник рассказал, как ему предложили бой с украинцем в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но он отказался, так как не захотел смешивать политику со спортом.

«Украинец как-то подписался — не Сергей Спивак, а кто-то перед ним — тяж, даже не подрался ни разу. Хотел со мной подраться. У меня в UFC уже семь боёв, пять побед. А этот украинец требует со мной подраться. Мой менеджер зашёл, смотрит — а там «всех русских нужно уничтожить, россияне — завоеватели» и так далее. Зачем сюда, в спорт, впутывать политику, сталкивать людей лбами?» — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».

По его мнению, не стоит стравливать спортсменов на основе политических предпочтений, он считает это «грязным путём».

«Мне говорили: «Он хочет с тобой подраться». Говорили: «Они хотят поднять бучу, что украинцы мстят и так далее». Я сразу сказал: «До свидания». У парня ни одного боя в UFC, а он пришёл сюда, чтобы подраться с Олейником», — добавил боец.

На счету у 42-летнего россиянина 57 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Олейник высказался о предстоящем бое с американцем Морисом Грином.