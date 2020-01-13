Российский боец UFC Олейник высказался о предстоящем бое с американцем Грином

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Про соперника скажу то же, что и всегда: намного больше меня, намного выше. Парень хорошо борется, он базовый джитсер и, насколько знаю, двукратный чемпион по тайскому боксу. У него опасны и колени, и руки, да и просто так в борьбу он не дастся», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

Олейник также отметил тот факт, что на менее именитых соперников всегда сложнее настроиться и найти мотивацию. По его словам, ему непросто готовиться и к молодому Грину.

«Он молодой, голодный, сильный. Ограничений у него нет. Ему не нужно экономить возраст, именем он не рискует. Наоборот, они хотят отобрать у меня то, что я зарабатывал годами, но я им так просто не дамся. Пусть попробуют!» — добавил спортсмен.

Поединок между Олейником и Грином пройдёт 18 января. На счету у 42-летнего россиянина 57 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA. У американского спортсмена — восемь побед и три неудачи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высмеял Дональда Серроне после признания о страхе перед боями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить