Российский боец UFC Олейник высказался о предстоящем бое с американцем Грином

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Про соперника скажу то же, что и всегда: намного больше меня, намного выше. Парень хорошо борется, он базовый джитсер и, насколько знаю, двукратный чемпион по тайскому боксу. У него опасны и колени, и руки, да и просто так в борьбу он не дастся», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

Олейник также отметил тот факт, что на менее именитых соперников всегда сложнее настроиться и найти мотивацию. По его словам, ему непросто готовиться и к молодому Грину.

«Он молодой, голодный, сильный. Ограничений у него нет. Ему не нужно экономить возраст, именем он не рискует. Наоборот, они хотят отобрать у меня то, что я зарабатывал годами, но я им так просто не дамся. Пусть попробуют!» — добавил спортсмен.

Поединок между Олейником и Грином пройдёт 18 января. На счету у 42-летнего россиянина 57 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA. У американского спортсмена — восемь побед и три неудачи.

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