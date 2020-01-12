АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

Афинский АЕК проиграл ПАОКу из города Салоники в матче 18-го тура греческой футбольной Суперлиги.

Встреча прошла в Салониках и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Таким образом, АЕК впервые проиграл под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. До этого при Каррере АЕК провёл четыре матча, в которых трижды одержал победу и один раз сыграл вничью.

Напомним, что итальянец возглавлял московский «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Карреры возглавит «Спартак-2».