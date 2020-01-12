АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

Короткая ссылка
Афинский АЕК проиграл ПАОКу из города Салоники в матче 18-го тура греческой футбольной Суперлиги.

Встреча прошла в Салониках и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. 

Единственный мяч забил Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте. 

Таким образом, АЕК впервые проиграл под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. До этого при Каррере АЕК провёл четыре матча, в которых трижды одержал победу и один раз сыграл вничью. 

Напомним, что итальянец возглавлял московский «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Карреры возглавит «Спартак-2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить