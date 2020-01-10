СМИ: Бывший помощник Карреры возглавит «Спартак-2»

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Футбольный специалист Роман Пилипчук будет назначен новым наставником «Спартака-2».
СМИ: Бывший помощник Карреры возглавит «Спартак-2»
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», на этом посту он сменит Виктора Булатова, работу которого в первой части текущего сезона совет директоров московского клуба признал неудовлетворительной. Булатов работает в «Спартаке-2» с мая 2018 года. После 25 проведённых матчей в первенстве ФНЛ — 2019/20 красно-белые имеют 25 очков и располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице. 52-летний Пилипчук в 2016—2018 годах работал в главном «Спартаке» помощником итальянца Массимо Карреры. Позднее он входил в тренерский штаб грозненского «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий объяснил, зачем пригласил Дмитрия Тарасова тренироваться с «Рубином».

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