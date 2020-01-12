Биатлонистка Павлова победила в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

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Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.
Биатлонистка Павлова победила в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Павлова преодолела дистанцию за 20 минут и 53,2 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место заняла швейцарка Ирене Кадуриш. Тройку призёров замкнула немка Ванесса Фойгт.

Россиянка Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина и Анна Никулина заняли шестое, восьмое, 22-е и 36-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв ожидал большего от российских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

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