Драчёв ожидал большего от российских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
- РИА Новости
«По девушкам ожидания были, конечно, гораздо больше, у каждой спортсменки были хорошие результаты. В целом стрельба подвела наших девочек», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Он подчеркнул, что кроме Ларисы Куклиной, бежавшей четвёртый этап, со стрельбой не справился никто.
«Очень большой проигрыш на стрельбище. Будем сейчас смотреть, в чём причина. Может быть, волнение или не справились с ветром, он очень сильный, неприятный, но в ветер надо уметь стрелять», — добавил глава СБР.
Россиянки Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Куклина финишировали седьмыми, в сумме допустив 14 промахов. Только Куклина сумела отстреляться без ошибок.
Ранее Резцова заявила, что абсолютно недовольна своим выступлением в эстафете.