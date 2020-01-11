Драчёв ожидал большего от российских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление женской команды в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«По девушкам ожидания были, конечно, гораздо больше, у каждой спортсменки были хорошие результаты. В целом стрельба подвела наших девочек», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он подчеркнул, что кроме Ларисы Куклиной, бежавшей четвёртый этап, со стрельбой не справился никто.

«Очень большой проигрыш на стрельбище. Будем сейчас смотреть, в чём причина. Может быть, волнение или не справились с ветром, он очень сильный, неприятный, но в ветер надо уметь стрелять», — добавил глава СБР.

Россиянки Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Куклина финишировали седьмыми, в сумме допустив 14 промахов. Только Куклина сумела отстреляться без ошибок.

Ранее Резцова заявила, что абсолютно недовольна своим выступлением в эстафете.