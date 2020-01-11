Биатлонистка Резцова: абсолютно недовольна собой

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Россиянка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Биатлонистка Резцова: абсолютно недовольна собой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Нервов на стрельбе вообще не было. Была злость на себя за свою работу на рубеже, поэтому я не задумывалась о том, трясёт меня или не трясёт. Главным для меня было просто наругать себя до такой степени, чтобы у меня не было права на ошибку», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Она отметила, что настраивалась на эстафету как на отдельную гонку.

«Если честно, то абсолютно недовольна собой», — добавила 23-летняя биатлонистка.

Резцова завершила первый этап эстафеты на 15-м месте с отставанием от лидера в 58,7 секунды.

Ранее норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе.

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