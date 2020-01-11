Биатлонистка Резцова: абсолютно недовольна собой
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- РИА Новости
«Нервов на стрельбе вообще не было. Была злость на себя за свою работу на рубеже, поэтому я не задумывалась о том, трясёт меня или не трясёт. Главным для меня было просто наругать себя до такой степени, чтобы у меня не было права на ошибку», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Она отметила, что настраивалась на эстафету как на отдельную гонку.
«Если честно, то абсолютно недовольна собой», — добавила 23-летняя биатлонистка.
Резцова завершила первый этап эстафеты на 15-м месте с отставанием от лидера в 58,7 секунды.
Ранее норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе.