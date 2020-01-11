Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — седьмые

Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Ингрид Ландмарк Тандреволд / © Hendrik Schmidt/ZB

globallookpress.com

Норвежская команда в составе Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды. Второе место заняли шведки Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон и Ханна Эберг. Тройку призёров замкнули француженки Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза. Россиянки Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали седьмыми, в сумме допустив 14 промахов. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.