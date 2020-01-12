Бывший тренер Ковалёва обвинил боксёра в жадности и обмане болельщиков

Экс-тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон обвинил россиянина в жадности и заявил, что тот не должен просить реванша у мексиканца Сауля Альвареса.

«Я не смотрел бой, но видел обзор. Люди должны понимать, что перед поединком оба боксёра подписывали контракт и Сергей поставил свою подпись под ним. Что он заявил после боя? Начал говорить о тяжёлых условиях контракта. Но ты же на них согласился, взял деньги, а теперь ноешь. Если он был уверен, что подобные условия навредят ему, зачем принимал этот вызов? Он просто обманывал болельщиков. Взял деньги, потому что жадный. А теперь он просит реванш. За такой бой? Ему нужно понять, что Канело выбрал его, потому что он был самым слабым из четырёх чемпионов полутяжёлого веса. Сергей уже прошёл пик. Потому Ковалёв не должен плакаться. Ему надо быть мужиком. Если он хочет показать себя, то пускай вызовет на бой Бетербиева», — заявил Джексон YouTube-каналу FightHype.

Ковалёв уступил Альваресу нокаутом в 11-м раунде боя, потеряв чемпионский пояс. Для мексиканца это был первый поединок в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель.